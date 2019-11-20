Четырехвалентная вакцина от гриппа поступила во Владимирскую область

Партия квадривалентной, или, по-другому, четырёхвалентной, вакцины против гриппа «Ультрикс-Квадри» поступила во Владимирскую область. Всего более 31 тысячи доз. Отличие ее от традиционной трехвалентной вакцины в том, что она содержит дополнительный вирус B и, следовательно, защищает от него.

В региональном управлении Роспотребнадзора уточняют, что такая вакцина особенно показана лицам с высоким риском заболевания. В этой группе люди с хроническими заболеваниями, а также те, кто подвержен воздействию вирусов в силу своей учебной или профессиональной деятельности.

Новая вакцина защищает от четырех вирусов гриппа.

— Ни у одного из привитых против гриппа не зарегистрировано неблагоприятных поствакцинальных реакций или осложнений после прививки, — сообщает пресс-служба ведомства и настоятельно рекомендует привиться против гриппа до начала подъема заболеваемости.

Время еще есть, ни одного случая гриппа пока не зарегистрировано. Тем не менее эпидпорог по ОРВИ превышен на 5,6%. За минувшую неделю в больницы региона обратились 8 757 человек, среди них 5 474 ребенка. Результаты лабораторного мониторинга показывают: регистрируются аденовирусы, бокавирусы, парагрипп и риновирусы. Больше всего болеют во Владимире, а также в Кольчугинском и Муромском районах.

Ранее «Призыв» сообщал, что инфекционный корпус при областной детской клинической больнице, которая находится в микрорайоне Доброе, собираются начать строить в следующем году.

Ольга Ефремова

Фото: amp.clutch.ua