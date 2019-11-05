Частный дом полыхал во Владимире

Крупный пожар произошел минувшей ночью во Владимире. Горел частный дом на улице Собинской. Очевидцы пожара рассказали, что сначала вспыхнул гараж, затем огонь перебросился на крышу дома. Пламя распространялось очень быстро, этому способствовал сильный ветер.

— Страшное зрелище, в минуту люди лишились всего, — писали очевидцы в социальных сетях.

По данным ГУ МЧС по Владимирской области сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 01.05. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Владимирского гарнизона. Общая площадь пожара составила 150 кв. метров. Пострадавших нет. На месте пожара работали 24 человека и 7 единиц техники. Причины пожара выясняются.

Площадь пожара составила 150 кв.метров.

Ранее «Призыв» сообщал о крупном пожаре в Петушках. Горели Торговые ряды. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров.

Ольга Ефремова

Фото группы «Подслушано во Владимире»

Видео группы «Подслушано во Владимире»