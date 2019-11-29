Бывший вице-губернатор вновь предстанет перед судом

Бывший заместитель губернатора Владимирской области Дмитрий Хвостов, отбывающий наказание за коррупционные преступления, вновь предстанет перед судом. Следствие завершило расследование еще одного уголовного дела. На этот раз его обвиняют в получении взятки от представителей строительного бизнеса в особо крупном размере. По версии следствия, в 2015 году Хвостов, пользуясь служебным положением, в интересах бизнесмена способствовал снятию запрета на проведение строительных работ.

За услуги чиновник потребовал два телефона общей стоимостью более 100 тысяч рублей.

Также в 2015 году, чтобы ускорить утверждение проекта планировки территории Владимира, Хвостов незаконно лоббировал интересы строительной фирмы. За это через посредника он получил 10 миллионов рублей. Своей вины Дмитрий Хвостов не признает.

— В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что Ленинским районным судом города Владимира за аналогичные преступления Хвостову уже назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»