Бывшему главврачу ОКБ предъявили новое обвинение

Бывшего главврача Областной клинической больницы Любовь Быкову подозревают в совершении еще одного преступления — получении взятки в особо крупном размере. В отношении нее возбуждено новое уголовное дело, сообщает СУ СКР по Владимирской области. Следователи совместно с оперативными службами УФСБ установили, что в течение нынешнего года Быкова получила взятку в размере 1 миллиона 450 тысяч рублей от коммерческих структур, участвующих в конкурсах на поставку медоборудования и услуг для нужд клиники.

Ранее в отношении бывшего главврача ОКБ было возбуждено уголовное дело по растрате.

Первое обвинение касалось растраты бюджетных средств, выделенных по нацпроекту «Здравоохранение» на покупку томографа. Октябрьский районный суд г. Владимира избрал меру пресечения в отношении Любови Быковой. Женщину отправили в СИЗО на месяц. Предполагаемые пособники преступления — учредитель ООО «Медиа-Профи» Наталья Дутова и директор этой же фирмы Марина Тайгунова отправлены под домашний арест.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»