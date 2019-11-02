Бывшего главврача ОКБ взяли под стражу

Бывшему главврачу Владимирской областной клинической больницы Любови Быковой, обвиняемой в растрате бюджетных средств при закупке медицинского оборудования, избрана мера пресечения. Она проведет под стражей один месяц. Такое решение вынес Октябрьский районный суд г. Владимира по ходатайству следователя. Женщину отправили в СИЗО, а её предполагаемые подельники не смогут и шагу ступить из дома.

— Пособники преступления — учредитель ООО «Медиа-Профи» Наталья Дутова и директор этой же фирмы Марина Тайгунова отправлены под домашний арест, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Заседание суда по избранию меры пресечения состоялось 1 ноября.

По данным следствия, путем манипуляций, ограничивающих конкуренцию, через московскую фирму для ОКБ был приобретен томограф по завышенной цене.

Сообщается также, что силовые структуры успели заблокировать счета недобросовестных поставщиков. Сумма причиненного ущерба региональному бюджету, по предварительной оценке, могла составить около 20 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается.

Ранее «Призыв» сообщал, что Областная больница отменила юбилейные торжества из-за увольнения главврача. Врачи будут отмечать 75-летие больницы в своём кругу, скромно, без пышных банкетов и громких речей.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»