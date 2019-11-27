Бывшая главврач ОКБ встретит Новый год в СИЗО

Бывшему главврачу Областной клинической больницы Любови Быковой продлили срок содержания под стражей еще на 2 месяца. Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия. В СИЗО экс-главврач пробудет до 29 января включительно. Любовь Быкова обвиняется в растрате бюджетных средств, выделенных по нацпроекту «Здравоохранение» на покупку томографа.

Сумма причиненного ущерба, по предварительной оценке, могла составить около 20 миллионов рублей.

Позже в отношении Любови Быковой было возбуждено ещё одно уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Следователи совместно с оперативными службами УФСБ установили, что в течение нынешнего года главврач получила взятку в размере 1 миллиона 450 тысяч рублей от коммерческих структур, участвующих в конкурсах на поставку медоборудования и услуг для нужд клиники. Уголовные дела объединены в одно производство, говорится на сайте Октябрьского районного суда.

Между тем сама обвиняемая обратилась с иском в суд.

Любовь Быкова просит признать незаконным ее увольнение, восстановить в должности главного врача ОКБ и взыскать заработную плату за период вынужденного прогула. Исковое заявление сейчас находится на стадии принятия к производству.

Ранее «Призыв» сообщал, что по ходатайству следствия Любовь Быкова была отправлена в СИЗО на месяц, а ее предполагаемые пособники — учредитель ООО «Медиа-Профи» Наталья Дутова и директор этой же фирмы Марина Тайгунова – под домашний арест.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»