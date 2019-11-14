Бумажные проездные для льготников продолжат действовать

Владимирская мэрия решила продлить действие бумажных проездных в автобусах и троллейбусах города. Переход на транспортные карты затянулся, возникли осложнения с получением и пополнением именных билетов. Далеко не все льготники пришли даже за готовыми картами. Но и компания «Владикард» не стимулирует владимирцев обзаводиться транспортными картами, потому что пунктов их пополнения еще очень мало. Положить деньги на пластик можно только в киосках «Роспечать», а большинству это удобно делать через онлайн-приложения банков.

Игорь Ефремов, замначальника управления по связям с общественностью и СМИ Владимира:

Выпуск бумажных проездных не прекращен. До конца года он будет. Мы ждем, когда все пользователи получат на руки свои билеты.

Электронных транспортных карт оформлено более 11 тысяч. Оформлено 32 тысячи анкет по льготным, 28 тысяч изготовлено, порядка 25 тысяч на руках уже.

Люди даже иногда не приходят за изготовленными.





Читатели «Призыва» прислали несколько обращений по транспортным картам, на которые мы получили ответы. Как уже «Призыв» сообщал, транспортные именные карты будут действовать только для льготников, проживающих во Владимире. Но пока действуют бумажные проездные, их смогут покупать в депо и иногородние льготники, как и прежде.

Изначально компания «Владикард» хотела завершить транспортную реформу к ноябрю. Но в мэрии решили не торопиться и предоставить горожанам более продолжительный переходный период.

Анна Тумановская

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