Больше половины студентов учатся на «заочке»

Больше половины от общего числа студентов во Владимирской области обучается заочно. Два студента из трех учатся на платных отделениях. Такие цифры обнародовал Владимирстат ко Всемирному дню молодежи. Какая уж тут памятная студенческая жизнь, если все за деньги или дома по учебникам. А как же встречи в общагах, ожидание стипендии и заседания допоздна в аудитории?

Во Владимирской области сейчас действует 3 самостоятельных высших учебных заведения и 6 филиалов вузов. В них обучается около 28 тысяч человек. В прошлом году в государственные вузы приняли 8,8 тысячи человек, что на полторы тысячи больше прежнего. А в негосударственные поступили всего 133 человека.

Почти все вузы в регионе государственные. 1,8% — негосударственные

По данным Владимирстата, почти треть студентов в прошлом учебном году выпустились с дипломом по специальности «Экономика и управление». На втором месте «гуманитарные науки» — каждый пятый выпускник. Из них 80,5% имеют специальность «юриспруденция».

Все же интерес к среднему профессиональному образованию растет с каждым годом. Как «Призыв» писал ранее, все больше детей уходят в лицеи и колледжи после девятого класса.

На 10 тысяч населения Владимирской области приходится 202 человека студента вуза и 156 — среднего звена. В прошлом же году выпускников колледжей оказалось даже больше, чем университетов. 6717 человек окончили вузы, а 6376 — ссузы.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»