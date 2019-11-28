Больница «Красный Крест» — памятник любви и милосердию

Больница «Красный Крест» во Владимире была построена в память о 300-летии царствующего Дома Романовых. Первый камень в фундаменте будущего лечебного учреждения был заложен в 1913 году, вскоре после того как император Николай II с семьей посетил наш древний город. Строили его на средства благотворителей и в рекордные сроки. Торжественное открытие состоялось 14 ноября 1914 года — в день рождения попечительницы российского Красного Креста, вдовствующей императрицы Марии Федоровны.

Еще больше интересных фактов об истории городской клинической больницы скорой помощи узнаете, если посмотрите новый выпуск программы «Точка на карте» с народным экскурсоводом Татьяной Лысовой.

Подготовила Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева