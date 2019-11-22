Более 500 новых случаев ВИЧ выявили у владимирцев

За 10 месяцев этого года во Владимирской области было выявлено 515 новых случаев ВИЧ. Среди них 316 мужчин и 199 женщин. 56,8% впервые выявленных больных заразились при гетеросексуальных контактах. В облздраве отмечают, что количество таких случаев ежегодно растет. Доля инфицированных ВИЧ при внутривенном употреблении наркотиков также высока — 41%. За все годы наблюдения в регионе зарегистрировано 6278 ВИЧ-инфицированных жителей, из них умерли 1375, в том числе 519 – вследствие ВИЧ-инфекции.

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, в регионе пройдет профилактическая акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Каждый сможет бесплатно сдать тест на ВИЧ в медицинских организациях области. Пройти анализы можно анонимно.

Тест на ВИЧ можно сдать бесплатно и анонимно.

В течение всей последней недели ноября также будет работать «горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа. Получить консультацию специалиста можно по телефону Центра «СПИД» (4922) 32-99-43. Линия работает в будние дни с 8.00 до 15.00.

В облздраве напоминают, что ВИЧ-инфекция передается всего тремя путями: при незащищенном половом контакте, через кровь зараженного человека либо от инфицированной матери – ребенку. ВИЧ также можно заразиться во время инъекций, если используется неодноразовый шприц, либо при любых контактах – «кровь в кровь». Других вариантов не существует.

Ранее «Призыв» сообщал, что семьи, где растут ВИЧ-инфицированные дети до 18 лет, могут рассчитывать на частичную денежную компенсацию квартплаты.

Ольга Ефремова

Фото: vse42.ru