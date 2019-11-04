Более 500 человек пропали во Владимирской области с начала года

Волонтеры регионального поискового отряда «Лиза Алерт» опубликовали статистику по розыску пропавших людей. С начала года они получили 462 заявки на поиск 549 человек. Среди них 90 несовершеннолетних. В основном люди теряются в лесах — 319 человек, остальные в городской среде. Из этого количества пропавших 515 человек были найдены, 117 из них смогли вернуться домой благодаря волонтерам «Лиза Алерт».

Из общего числа пропавших 481 человек найден живым, 34 — погибли.

В поиске 15 человек было отказано по объективным причинам. Происходит это, например, когда родственники пропавшего не хотят обращаться в полицию. Ещё 19 пропавших не найдены до сих пор.

К поискам пропавших людей привлекаются все силы и средства. Кроме сотрудников полиции, МЧС и добровольцев поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в этих работах участвуют областная аварийно-спасательная служба, а также поисково-спасательные отряды органов местного самоуправления. При этом путаницы в работе нет, утвержден алгоритм действий и каждый отвечает за свою работу. Это помогает сэкономить драгоценное время и быстрее найти потерявшегося человека.

Поисковое движение «Лиза Алерт» во Владимирской области ведет свою историю с конца 2013 года.

Ранее «Призыв» сообщал, что пропавшая во Владимирской области 15-летняя девочка вернулась домой.

Ольга Ефремова

Фото группы «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Владимирская область»