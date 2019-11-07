Более 300 тысяч человек сделали прививку от гриппа

План по вакцинации выполнен пока только наполовину. Из ожидаемых 600 человек прививку от гриппа сделали более 300 тысяч жителей Владимирской области. Свыше 61 тысячи из них — дети. Это данные от облздрава на 5 ноября. Между тем прививочная кампания продолжается, продлится она до начала подъема заболеваемости.

Результаты лабораторного мониторинга показывают: гриппозных вирусов в регионе пока нет. Регистрируются аденовирусы, бокавирусы и вирусы парагриппа. Всего же на минувшей неделе с симптомами острых респираторных заболеваний в больницы региона обратились 8 040 человек, среди них 4 978 детей. При этом больше всего болеют во Владимире, а также в Вязниковском и Муромском районах.

Эпидпорог во Владимирской области не превышен.

Жителям региона напоминают, что вакцинация проводится отечественными вакцинами «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс». Они имеют высокий уровень безопасности и минимум противопоказаний.

— Исключение – пациенты с аллергией на белок куриного яйца, а также лица с острыми и хроническими заболеваниями в стадии обострения, — уточняют в пресс-службе облздрава.

Сделать бесплатную прививку можно в поликлинике по месту жительства. Детей вакцинируют в детских садах и школах по согласию родителей.

Ранее «Призыв» рассказывал, как следует лечить ОРВИ у детей, в каких случаях можно обойтись без противовирусных препаратов и как правильно проводить вакцинацию от гриппа.

Ольга Ефремова

Фото: ptzgovorit.ru