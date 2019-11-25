Более 120 работ представили школьники на конкурс «Налоги глазами детей»

Более 120 работ представили в этом году школьники Владимира на конкурс «Налоги глазами детей». Это своеобразный рекорд. Конкурс проводится не первый год, каждый раз число желающих принять в нем участие растет. На этот раз самыми активными стали школьники среднего звена, много рисунков представили учащиеся начальных классов, интересные работы показали старшеклассники. Впервые организаторы принимали не только плакаты, но и поделки. Работы выполнены с использованием разных техник: карандаш, акварель, гуашь, папье-маше, коллаж и декупаж.

Оценивало работы школьников компетентное жюри.

— Подводить итоги было крайне сложно! Даже между членами комиссии, которая выбирала лучшие работы, возникали такие горячие споры — как вас всех оценить, никого не обидеть. На самом деле, выбирали лучших из лучших! — поделилась впечатлениями от работы жюри начальник финансового управления администрации г. Владимира Вера Трусова.

Победителей традиционно выбрали в трех возрастных группах: от 7 до 10 лет, от 10 до 15 лет и от 15 до 18 лет. Работы 14 ребят были признаны лучшими. Церемония награждения прошла в налоговой инспекции Октябрьского района города Владимира. Ребят поздравила Валентина Уткина, заместитель начальника ИФНС России по Октябрьскому району, и представители городской администрации.

— Вы — победители! Мы надеемся, что и в следующем году эта традиция добрая продолжится! И надеюсь, в следующем году мы встретимся здесь с вами и вашими великолепными работами, которые у меня вызывают искренний восторг! — поздравила победителей Елена Маркова, и.о. начальника управления образования администрации г. Владимира.

Учредителями конкурса выступили городская администрация и ИФНС России по Октябрьскому району г. Владимира. Его основная задача — повышение налоговой грамотности подрастающего поколения. Конкурс, приуроченный ко Дню работника налоговых органов Российской Федерации, проводится уже третий год подряд.

Ранее «Призыв» рассказывал, что делать с налоговыми квитанциями.

Елена Пляскина

Фото управления образования администрации г.Владимира