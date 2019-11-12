Боевые снаряды нашли в болотах под Радужным

Боевые снаряды различного калибра нашли в нескольких километрах от закрытого города Радужный. Боеприпасы обнаружили в болотах. Большинство из них могут содержать взрывчатое вещество. Информацию об этом сегодня распространил телеграм-канал «Жизнь мента».

— Бомбическая находка обнаружилась совершенно случайно — после осушения болот военного полигона. Часть уже уничтожена на месте, — сообщает телеграм-канал.

По информации источника, угрозы жизни и здоровью местных жителей нет.

А вот саперам придется потрудиться. Работы у них на несколько дней. По нашим данным, на месте ЧП находятся сотрудники Росгрвардии. Однако в пресс-службе эту информацию не подтвердили и предложили дождаться официального комментария.

Ничего не говорят о находке и в управлении МВД по Владимирской области. Единственный комментарий, который нам удалось на данный момент получить от силовых структур, — информация уточняется. Куда больше, кажется, знают пользователи социальных сетей.

— 7 ноября в 09.05 поступило сообщение о том, что в лесном массиве в 100-150 южнее СК «Кристалл» обнаружено 22 предмета похожих на 45-мм снаряд с донным взрывателем, без маркировок, отстреленные, в высокой степени коррозии, 21 из них является боевыми снарядами, 1 пустой снаряд (оболочка). Предметы изъяты для уничтожения сотрудниками ИТО ОМОН. Проводится проверка, — сообщает подписчик одной популярной группы в комментариях.

Мы будем следить за развитием событий.

Ранее «Призыв» сообщал, что на базе металлолома в Коврове нашли боевой снаряд.

Полина Тарбеева

Фото телеграм-канала «Жизнь мента»