«БигАвтоТранс» может окончательно уйти с рынка пассажирских перевозок

Дмитрий Биганов может продать компанию «БигАвтоТранс», оставшуюся ему от отца, и отказаться от всех маршрутов. Такая информация появилась сегодня в паблике, который специализируется на транспортной тематике. Согласно распространенным данным популярный некогда перевозчик может покинуть рынок уже в ближайшее время. Об этом сотрудникам предприятия якобы сообщили накануне на общем собрании.

— Вчера и сегодня руководством «БигАвтоТранса» было проведено собрание, на котором сотрудникам было предложено написать заявление по собственному желанию. Глава компании Дмитрий Биганов объявил, что 2 декабря он направит письмо в администрацию об отказе от имеющихся у него на данный момент маршрутов, — сообщает группа «PRO Транспорт | PRO Владимир«.

«БигАвтоТранс» обслуживает больше 10 пригородных и междугородных маршрутов.

Ежедневно автобусами перевозчика пользуются сотни человек. И что будет с этими людьми, если компания перестанет существовать, большой вопрос. Если опасения подтвердятся, то решить его придется до начала февраля. Пока же в «Белом доме» письма от «БигАвтоТранса» не получали.

Алексей Косилов, директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области:

Заявки никакой нет. А то, что есть сообщения, я бы тоже их отсеивал, большую их часть.

Хотя это может и не вброс.

Будет заявка, будем обсуждать.

В рамках действующего федерального закона о пассажирских перевозках субъект может написать в департамент заявление об отказе за 60 дней.

Пожалуйста, пусть пишут, мы рассмотрим этот вопрос.

И у меня опасений по этому поводу нет никаких, если вы это хотите услышать.

При этом в администрации области не исключают, что «определенные шероховатости» в период перехода могут быть. А вот кто зайдет на маршруты «БигАвтоТранса», пока не известно. Такие вопросы решаются на конкурсной основе. Процедура прописана в законе.

Что касается самой компании, то на данный момент Дмитрий Биганов предпочитает хранить молчание. Нам удалось дозвониться до приемной руководителя, где ответили, что пока разговаривать с прессой гендиректор не намерен. Коротко на наш вопрос ответил только начальник службы эксплуатации группы компаний «БигАвтоТранс».

— Пока распоряжения от директора по поводу подачи уведомления в «Белый дом» я не получал. Если вам нужна другая информация, стоит связаться с генеральным директором. Я могу просто чего-то не знать, а мне привычно рассуждать только о том, в чем уверен, — пояснил Юрий Желдыбин.

Так или иначе, интрига сохранится недолго. Если то, о чем пишут социальные сети, правда, то уже в ближайшие дни это станет известно широкой общественности. Пока же в сети обсуждают ключевые даты. Якобы с 1 января 2020 года компания «БигАвтоТранс» прекращает работу в сфере грузоперевозок, со 2 февраля перестает обслуживать междугородные маршруты, а с 1 марта – пригородные автобусы. Не исключено, что уже весной легендарное предприятие, о котором сейчас многие тепло вспоминают, уедет в историю…

Ранее «Призыв» сообщал, что компания «АДМ» устроила показательный осмотр автобусов.

Полина Тарбеева

Фото и видео «Призыва»