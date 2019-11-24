Бесплатные проездные поменяют на карты

Владимирская мэрия выбрала более удобный способ поддержки жителей города, пользующихся льготами на общественном транспорте. Речь о двух категориях: слабовидящих и тех, чья пенсия ниже 5 тысяч рублей. Сейчас им ежемесячно приходится получать единые социальные проездные на автобусы и троллейбусы в городском фонде соцподдержки. Но скоро ходить туда будет не нужно: бумажные проездные уступят место долговременному «пластику».

Диалог Нины Панфиловой, директора фонда соцподдержки населения г. Владимира и Ольги Деевой, главы г. Владимира:

Н.П. — Меняется форма выдачи. Сейчас мы будем не билеты выдавать, а по их заявкам пополнять с помощью фирмы «Владикард» их карты.

О.Д. — Но человек все равно приходит к вам, вы подтверждаете его право на льготу.

Н.П — Заявительный порядок остается. Только раньше человек приходил за билетом, а сейчас мы его включаем в ведомость. Дистанционно пока не принимаем заявления.

Сейчас бесплатно социальные проездные во Владимире получают около 500 человек.

Почти все пенсионеры и федеральные льготники, ежемесячно покупающих единый социальный проездной, обратились в компанию «Владикард» или МФЦ и оформили именные транспортные карты. Правда, далеко не все их еще забрали. Но бумажные варианты, успокоила мэрия, будут действовать до Нового года.



Как «Призыв» сообщал ранее, привередливые кондукторы требуют у обладателей транспортных карт дополнительные справки. Это возмущает льготников, ведь карты именные и их невозможно оформить не льготным категориям граждан.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»