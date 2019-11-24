Бесплатные проездные поменяют на карты

Владимирская мэрия выбрала более удобный способ поддержки жителей города, пользующихся льготами на общественном транспорте. Речь о двух категориях: слабовидящих и тех, чья пенсия ниже 5 тысяч рублей. Сейчас им ежемесячно приходится получать единые социальные проездные на автобусы и троллейбусы в городском фонде соцподдержки. Но скоро ходить туда будет не нужно: бумажные проездные уступят место долговременному «пластику».
Диалог Нины Панфиловой, директора фонда соцподдержки населения г. Владимира и Ольги Деевой, главы г. Владимира:
- Н.П. — Меняется форма выдачи. Сейчас мы будем не билеты выдавать, а по их заявкам пополнять с помощью фирмы «Владикард» их карты.
- О.Д. — Но человек все равно приходит к вам, вы подтверждаете его право на льготу.
- Н.П — Заявительный порядок остается. Только раньше человек приходил за билетом, а сейчас мы его включаем в ведомость. Дистанционно пока не принимаем заявления.
Сейчас бесплатно социальные проездные во Владимире получают около 500 человек.
Почти все пенсионеры и федеральные льготники, ежемесячно покупающих единый социальный проездной, обратились в компанию «Владикард» или МФЦ и оформили именные транспортные карты. Правда, далеко не все их еще забрали. Но бумажные варианты, успокоила мэрия, будут действовать до Нового года.
Как «Призыв» сообщал ранее, привередливые кондукторы требуют у обладателей транспортных карт дополнительные справки. Это возмущает льготников, ведь карты именные и их невозможно оформить не льготным категориям граждан.
Анна Тумановская
Фото и видео «Призыв»
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