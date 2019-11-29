«Бесконечная история», Микеланджело и Басаврюк: что еще ждет нас в эти выходные?

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Музыкально-литературный коллаж «Басаврюк» 12+
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«Пушкарский сбор» 6+
На территории гостиничного комплекса «Пушкарская слобода» пройдет впечатляющий насыщенностью и размахом фестиваль, где будет интересно и маленьким, и взрослым. Огромное число обучающих и познавательных событий помогут составить полную и яркую картину военного быта ушедших в «седую» историю столетий. В ближайшую субботу этой осени вас ждут:
12.00-13.00 — живые лекции о том, как Россия пережила Смутное время. Об этом расскажут люди, увлеченные историей, настоящие реконструкторы тех дней. Они приготовили не только беседу, но и демонстрацию снаряжения стрельцов и поместной конницы. Фотосессия в костюме станет приятным бонусом.
13.00-15.00 — уникальный мастер-класс по владению стрелецким бердышом и саблей, упражнения в строю, а также по стрельбе из лука, показ макетов вооружения первой половины XVII века, мастер-класс пушкарского ремесла на макете легкой полевой пушки эпохи Смутного времени.
15.00-17.00 — экскурсия по местам исторического центра Суздаля.
«Пушкарская слобода»: г. Суздаль, ул. Пушкарская, 3а
30 ноября с 12.00 до 17.00
Вход свободный
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Юбилейный концерт музколледжа им. А.П. Бородина 6+
В субботу состоится праздничный концерт, посвященный 60-летию Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П. Бородина. В концерте примут участие творческие коллективы колледжа, солисты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Музыкальными подарками поздравят учебное заведение с днём рождения выпускники колледжа, в настоящее время работающие в ведущих концертных коллективах и театрах страны. Перед началом концерта, в 14.30, в фойе ОДКиИ пройдёт выставка-презентация музыкальных инструментов, приобретённых в рамках нацпроекта «Культура».
В настоящее время Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина является крупнейшим музыкально-образовательным, творческим и научно-методическим центром области, в котором работают высокопрофессиональные специалисты. Успешно развиваются и ведут активную концертную деятельность студенческие коллективы колледжа, имеющие звание народных: симфонический оркестр, оркестры русских народных и духовых инструментов, хор русской песни, женский академический хор, ансамбль рожечников. Высокий исполнительский уровень позволяет им достойно представлять колледж на различных сценических площадках области, страны и за рубежом.
Областной Дворец культуры и искусства: ул. Диктора Левитана, 4
30 ноября в 15.00
Вход свободный
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#АртЛекторийВКино. «Микеланджело: Любовь и смерть» 12+
Один из важнейших художников эпохи Возрождения, а возможно, и всех времен, станет объектом новой масштабной выставки в Национальной галерее. Автор величайших шедевров мировой культуры (Сикстинской капеллы, статуи Давида и «Манчестерской Мадонны») был и живописцем, и скульптором, и архитектором. Новый фильм о страстном и ярком творце исследует корни творчества Микеланджело и пытается создать максимально полный и истинный портрет великого художника.
«КиноМакс-Буревестник»: пр-кт Ленина,
30 ноября в 15.00
Цена билета – 300 руб.
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Концерт группы «Бесконечная история» 18+
Музыканты группы известны как основатели Фестиваля уличной музыки и ежегодного Фестиваля друзей. Собственные песни на русском языке в стиле кантри, рок-н-ролл дадут заряд энергии и хорошее настроение до конца года! Наряду с новыми песнями обязательно будут уже полюбившиеся поклонникам группы: «Кошки», «Дон Педро», «Полетели» и «Письмо».
Рок-бар «Другой»: ул. Б. Московская, 14
30 ноября в 20.00
Цена билета – 250 руб.
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Поэтический вечер «Леонтий Озерников и те, кому не спится…» 16+
В Палатах завершает работу выставка художника-дизайнера Леонтия Озерникова «Часы и время творческой бессонницы». Созданная им таинственная атмосфера притягивает людей творческих, незаурядных. Тех, кто не понаслышке знает, что такое муки и радость творческой бессонницы. Они придут в гости к художнику читать свои стихи. Поэты со стажем и молодые таланты выйдут к микрофону, чтобы поделиться своими чувствами, переживаниями, опасениями и восторгами.
В поэтическом вечере примут участие Дмитрий Кантов, Вадим Забабашкин, Маша Васильева, Андрей Филинов, Дмитрий Бугаков, Катерина Ремина, Дмитрий Балдин, Владимир Нежный, Игорь Бирюков, Мария Егорова, Оксана Мороз, Екатерина Зинурова…
Леонид Озерников уже более сорока лет специализируется в сфере музейно-выставочного проектирования. Среди его проектов – знаменитый владимирский музей «Часы и время», обновленная экспозиция «Старый Владимир», Музей природы, выставка «История Суздаля», Музей хрусталя им. Мальцовых… Последняя дизайн-мистерия «Музей бессонницы» строится как пространство ночных видений, где мысли, страхи, надежды, желания автора материализуются в героинях мифов и легенд, старых и парадоксально новых.
Музейный комплекс «Палаты»: ул. Б. Московская, 58
1 декабря в 15.00
Вход свободный
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Семейный киномарафон
Бесплатный кинотеатр ВПОО «Милосердие и порядок» порадует своих гостей в эти выходные прекрасной кинопрограммой. Каждый день детей и взрослых ждут новые мультики и художественные фильмы.
30 ноября
10.30 — мультипликационный фильм «Улетные букашки» (6+). Светлячку Диндину и инопланетному роботу Авроре придется объединиться, чтобы спасти поселение букашек.
13.30 — музыкальное фэнтези «Оз: Возвращение в Изумрудный город» (0+). Дороти снова магическим образом переносится в страну Оз, чтобы спасти от беды ее жителей.
16.00 — семейная комедия «Как прогулять школу с пользой» (6+). Вслед за городским мальчиком Полем зрителям предстоит узнать то, чему в школе не учат. А именно — как жить в реальном мире.
18.30 – документальный фильм «Мария до Каллас» (16+). Впервые после 40 лет молчания всемирно известная оперная дива дала разрешение на интервью. Редкие съемки, архивные фотографии, личные кадры — это говорит сама история…
1 декабря
10.30 — анимационный фильм «Кунг-фу воин» (6+). Когда-то давно Великий учитель сделал обычные бобы разумными, научил их боевому искусству бессмертных, а сам вознёсся на небо…
13.30 — комедийный мультфильм «В поисках Йети» (6+). Увлекательные приключения частного детектива Нелли и ботаника-ученого Саймона, которые искренне верят в существование снежного человека Йети.
16.00 — семейный фильм «Байкальские каникулы» (6+). Коля Голиков впервые в своей жизни он отправился в детский лагерь на берегу Байкала. Там он находит капсулу с посланием 1985 года от пионера Саши Филлипова. И тут приключения начинаются.
18.30 – комедия «Мистер Феличита» (16+). Молодой итальянец предпочитает днями напролет валяться на диване и рассуждать о бренности бытия. Но его сестре нужны деньги на операцию, и Мартино соглашается подработать в доме успешного психолога.
«Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
30 ноября и 1 декабря в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/event187867750
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