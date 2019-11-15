Автобус с детьми перевернулся в Гусь-Хрустальном районе

Микроавтобус со школьниками перевернулся в Гусь-Хрустальном районе. ДТП произошло сегодня утром на дороге Владимир — Гусь-Хрустальный – Тума. По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении микроавтобусом «ГАЗель». В результате оба автомобиля съехали в кювет. Микроавтобус перевернулся.

На момент ДТП в микроавтобусе находились 8 детей и 3 взрослых, включая водителя.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

— По состоянию на 10.30 известно, что за медпомощью обратились 9 пассажиров «ГАЗели» — один взрослый и 8 детей, четверо из которых госпитализированы. Информация уточняется, — сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее «Призыв» сообщал, что накануне из-за обледенелой дороги на дорогах Владимира произошла сразу серия ДТП. Вполне возможно, что по вине гололеда произошла и авария с микроавтобусом.

Ольга Ефремова

Фото: gus-info.ru