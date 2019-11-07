Авария на теплосетях оставила без тепла дома, школу и детский сад

Крупная авария на теплосетях в Коврове принесла массу хлопот жителям микрорайона «Шестерка». Без тепла остались 24 дома, детский сад, школа и спорткомплекс «Звезда». Также авария парализовала работу троллейбусов. Утечка на участке тепловой сети, проходящей под дорогой на улице Муромской, произошла еще 4 ноября, сообщает сайт «Ковровские вести». Однако ремонтные работы не завершены до сих пор.

Начальник управления городского хозяйства Елена Фомина пояснила журналистам на утренней пресс- конференции, что устранить аварию должны были сегодня к 6 утра. Но подрядчик не справился с поставленной задачей. По словам директора ковровского филиала компании «Владимиртеплогаз» Алексея Соловьева, подрядчику помешала погода.

Устранить утечку не могут с 4 ноября.

Сейчас на месте аварии продолжаются работы. Как рассказали «Призыв» коллеги из издания «Ковровские вести», объем очень большой и быстро устранить последствия аварии вряд ли возможно. Между тем на дороге, которая считается объездной, возникают заторы. Если легковой транспорт еще может найти другие пути проезда, то у многочисленных фур вариантов нет.

Запрос во «Владимиртеплогаз» с просьбой прояснить ситуацию «Призыв» уже направил. Мы будем следить за развитием событий.

Ранее «Призыв» сообщал, что «Белый дом» опубликовал список телефонных номеров диспетчерских служб и «горячих линий», по которым можно жаловаться на холодные батареи.

Ольга Ефремова

Фото: ковровскиевести.рф