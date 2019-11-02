Атлантический воздух спугнул морозы

Плюсовая температура, местами мокрый снег с дождём. Такую погоду, по данным синоптиков, следуют ожидать в эти выходные во Владимирской области. Причем температура воздуха будет расти постепенно. Свое влияние на погоду окажут тёплые атлантические воздушные массы.

Если сегодня в дневные часы ожидается до +1 градуса, то к понедельнику температура поднимется до +5…+7 градусов. Таким образом, праздничный день 4 ноября станет самым теплым днем наступивших выходных. Потепление продолжится и в начале грядущей рабочей недели. Во вторник, 5 ноября, прогнозируется до +9 градусов.

До настоящих морозов ещё далеко, считают синоптики.

— Прогнозисты выделяют шесть времен года, в том числе предзимье. Предзимье – это период между осенью и зимой. Длится с середины октября до 15-20 декабря. Климатическая зима наступит только после этого периода, — сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее «Призыв» сообщал, что ноябрь во Владимирской области и во всей Центральной России будет теплее обычного.

Ольга Ефремова

Фото: vsyamagik.ru