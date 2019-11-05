Ансамблю «Русь» не было равных на международном конкурсе

Оркестровая группа прославленного владимирского ансамбля «Русь» имени Михаила Фирсова заняла первое место в международном конкурсе исполнителей на народных инструментах «Евразия-III». Коллектив Владимирской областной филармонии выступал в номинации инструментальные ансамбли. Международный фестиваль-конкурс состоялся в Екатеринбурге, на базе Уральской государственной консерватории им.Мусоргского. Так как именно здесь когда-то учились художественный руководитель ансамбля «Русь» Заслуженный артист России Николай Литвинов и артист ансамбля Игорь Носов, группа поддержки у владимирских музыкантов была мощная.

Участие в престижном конкурсе также приняли представители Свердловской, Архангельской, Саратовской, Тверской, Нижегородской областей и других регионов. Выступления конкурсантов оценивали видные деятели искусств России и зарубежных стран.

Артисты взяли престижную награду в номинации инструментальные ансамбли.

Оркестр русских народных инструментов ансамбля «Русь» – это музыканты высочайшего исполнительского уровня, одинаково мастерски владеющие тремя-четырьмя музыкальными народными инструментами. Среди них есть уникальные: владимирские рожки, окарины, жалейки, свирели, волынка, гудок, колесная лира. А также традиционные инструменты: балалайка, домра, гармонь, баян. Исполнительский диапазон коллектива необычайно широк: от традиционных пьес до «Шутки» И.С. Баха и джазовых интерпретаций.

Ранее «Призыв» рассказывал о солистке ансамбля «Русь» Олесе Родиной. Девушка приехала во Владимир из Нижегородской области. У нас Олеся нашла не только работу, но и семейное счастье.

Ольга Ефремова

Фото предоставлены областной филармонией