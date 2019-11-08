Анастасия Хомячкова стала чемпионкой мира по самбо

Анастасия Хомячкова, представляющая Владимирскую область в составе российской сборной на чемпионате мира по самбо в городе Чхонджу (Южная Корея), выиграла золотую медаль в весовой категории «72 кг». Хомячкова обошла четырех соперниц. Ну пути к финалу Анастасия выиграла у спортсменок из Франции, Южной Кореи и Украины болевыми приемами. В финале наша землячка поборола соперницу из Грузии, являющуюся двукратной чемпионкой мира по самбо и неоднократной чемпионкой Европы по самбо.

По итогам турнира уроженка Юрьева-Польского и воспитанница Владимирской областной спортивной школы олимпийского резерва по самбо им. Е.В. Чичваркина Анастасия Хомячкова выполнила норматив на звание «Заслуженный мастер спорта». Ее тренер Юрий Сенюков может претендовать на звание «Заслуженный тренер России».

Владимирская самбистка обошла четырех соперниц.

Чемпионат мира по самбо (мужчины, женщины, боевое самбо) проходит в эти дни в Южной Корее. В турнире участвуют 510 человек из 74 стран мира. Борьба в каждой дисциплине ведется в девяти весовых категориях.

Сборная России возвращается с соревнований в понедельник, 11 ноября. В московском аэропорту «Шереметьево» спортсменов будет встречать, в том числе, и делегация от Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что юная шахматистка из Владимира Диана Преображенская стала абсолютным победителем XII Кубка Александры Костенюк по быстрым шахматам, который проходил в Москве.

Ольга Ефремова

Фото группы «Департамент по физической культуре и спорту»