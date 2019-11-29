Алиментщики начинают платить перед вылетом за границу

Арест автомобиля и запрет на выезд за границу в этом году стали самыми действенными методами в борьбе со злостными алиментщиками Владимирской области. К таким крайним мерам, по словам судебных приставов, они прибегают, когда долг становится весомым — более 30 тысяч рублей. Таким образом в 2019 году более 4,5 тысячи должников не смогли покинуть страну, а 1,5 тысячи водителей остались без прав на своё авто. В итоге после принятых мер 80 миллионов рублей было перечислено на детей.

В 90% случаев злостными алиментщиками становятся мужчины. Их средний возраст — 30-40 лет. Больше всего их во Владимире, Александрове, Коврове и Гусь-Хрустальном. В этом году на исполнительном производстве приставов находилось более 13 000 исполнительных листов на взыскание алиментов. Сейчас их осталось уже 5000. Сумма к взысканию — 450 миллионов рублей, 95 миллионов взыскать удалось.

На 1 ребенка ответчик должен отдать либо ¼ своей зарплаты, либо установленную судом фиксированную сумму. Но в интересах самих должников прийти со справкой о зарплате, предоставить всё судебным приставам, говорят сами приставы.

Наталья Денисенко, руководитель Управления ФССП России по Владимирской области:

Если он официально не работает, тогда рассчитывается задолженность, исходя из среднероссийской заработной платы. Это высокий показатель.

Почему у нас такая задолженность большая, потому что расчет будет производиться из той доли, как указана в суде, но только из среднероссийской заработной платы.

И индексация, перерасчет идет каждые три месяца.

В 2019 году судебные приставы провели более 900 арестов имущества должников. Стоимость жилья составила порядка 25 миллионов рублей.

Сложности, по словам приставов, возникают лишь тогда, когда необходимо проводить экспертизы для выявления алко- и наркозависимости должников. Это может затягивать дело. Потом так называемые «бегунки». 330 человек сейчас объявлены в розыск. Многим из них грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Так, за неуплату алиментов реальные сроки в этом году получили 15 человек.

900 должников привлекли к административной ответственности.

— А так исполнение судебных постановлений происходит достаточно быстро. Например, вынесено судебное решение в июле месяце. Тут же поступило к нам. Мы возбуждаем исполнительное производство. Уточняем, где он живет, работает. И незамедлительно отправляем документ на удержание заработной платы. И фактически в течение месяца происходит первое удержание, — говорит Наталья Денисенко.

Если алиментщик решил передавать денежные средства напрямую, то судебным приставам необходимо будет предъявлять письменные расписки от женщин, что они эти деньги получили. К слову, подать на алименты можно и находясь в браке. Для этого надо просто подать заявление в мировой суд своего района.

Ранее «Призыв» сообщал, что у жительницы Владимира приставы арестовали автомобиль за долги по отоплению и электричеству.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»

Заглавное фото: vokrugsveta.ua