Алек Болдуин и Роберт Де Ниро в самой звёздной «Прожарке» на ТНТ4

Алек Болдуин (18+). — голливудская звезда старой закалки, известный по фильмам «Трамвай «Желание», «Привычка жениться», «На грани». Он получил премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в ситкоме «​​Студия 30», а также премию «​​Эмми» и любовь всей Америки за пародию на Дональда Трампа в шоу Saturday Night Live. «​​Прожарить» Алека Бодуина собрался не менее мощный состав — впервые в жанре дебютировал легендарный Роберт Де Ниро. Компанию ему составили мастер «прожарки» комик Джефф Росс и отец сестёр Кардашьян Брюс Дженнер, который теперь стал Кейтлин Дженнер — самым известным в мире трансгендером. Известный по трилогии «Мальчишник в Вегасе» актёр и комик Кен Джонг заметил по этому поводу: «Алек, не обижайся, но поскольку пришёл Роберт Де Ниро, ты даже не звезда своей собственной «прожарки»​. Джефф Росс прошёлся по известным актёрским работам Болдуина: «Алек, впервые я увидел тебя в фильме «Пёрл-Харбор», и​ он был хуже, чем настоящий Пёрл-Харбор. В середине фильма я начал болеть за японцев».

Алек Болдуин постоянно становился героем жёлтой прессы. Однажды его сняли с самолёта, потому что он отказался выключить свой мобильный телефон и ругался на стюардессу, а ещё он часто лез с кулаками на журналистов. Роберт Де Ниро решил, что виноваты гены: «Вот вам факт из истории: предки Алека прибыли сюда на корабле Мейфлауэр. Пра-пра-пра-пра-прадедушка Алека был первым белым, ударившим коренного американца по лицу. Это факт. Теперь Алек поступает так с папарацци»​.

Актёр часто срывался даже на членов собственной семьи. В разгар своего развода с актрисой Ким Бейсингер он назвал их дочь Айрленд «​​тупой и наглой свиньёй»​​. Что ж, теперь она пришла на «Прожарку», ​и у неё появилась возможность тоже наговорить отцу всё, что думает: «Многие знают моего отца как «того мужика из «Миссия Невыполнима», или «того мужика из Студии 30». Я знаю его как «мужика примерно с половины моих дней рождения». Кстати, настоящая «Миссия невыполнима» — это заставить моего отца извиниться». ​Зато в новой семье у актёра полный порядок — он женат на девушке вдвое моложе его. Ведущий «​​Прожарки»​​ Шон Хейс считает, что Алек — романтик: «Он​ познакомился со своей первой женой на съемочной площадке, а со второй — на детской»​.

Алек Болдуин всегда оставался на плаву, даже во время неудач в актёрской карьере, во время развода и громких скандалов. Смотрите, сохранит ли он самообладание на «Прожарке»​ или набросится с кулаками на Роберта Де Ниро и снова накричит на дочь — 4 ноября в 23:00 на ТНТ4.