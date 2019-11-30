Алана Чочиева одержала победу в поединке шоу «Голос»

Певица из Владимира Алана Чочиева продолжит борьбу за победу в популярном шоу «Голос». Самая юная участница проекта достойно выступила в поединках и прошла в следующий этап. Алана Чочиева спела дуэтом с Феликсом Котло песню группы «Отпетые мошенники» «Люби меня, люби». Наставница пары Полина Гагарина посчитала, что лучшей была Алана.

— Вы моя гордость. Вы спели восхитительно, трогательно, всё как надо. Настоящие Ромео и Джульетта. Спасибо вам за это чудесное выступление. Моё сердце рвётся на куски, потому что вы мои. Со мной дальше идёт Алана, — озвучила свой выбор Полина Гагарина.

Услышав решение наставницы, Алана Чочиева с трудом сдерживала эмоции.

Девушка сразу поспешила к своей группе поддержки, чтобы разделить с близкими свою радость. В интервью после поединков Алана и Феликс признались, что ожидали критику своего номера со стороны наставников, поскольку аранжировка песни «Люби меня, люби» была очень смелой. Кроме того, самые юные исполнители в команде Полины Гагариной рассказали, что в их дуэте абсолютно отсутствовала конкуренция, и они надеются продолжить общение вне проекта.

Следующим этапом шоу станут так называемые нокауты. Согласно правилам, наставники разобьют свои команды на тройки. Каждый из участников исполнит по одной песне. «Призыв» желает Алане удачи!

Ранее «Призыв» рассказывал, что на этапе слепых прослушиваний к Алане повернулись все наставники. Первым из них был Сергей Шнуров, который под конец исполнения даже развернул сомневающегося Валерия Сюткина. Но в итоге девушка ушла в команду Полины Гагариной.

Ольга Ефремова

Фото из личного архива Аланы Чочиевой