40 частных клиник готовы работать по ОМС

Во Владимирской области 40 частных клиник вызвались работать в системе обязательного медицинского страхования в будущем году. А это значит, что жители, имеющие медицинский полис, могут бесплатно обратиться в эти частные учреждения. Полный их список региональный фонд ОМС разместил на своем сайте. Они не выделены в отдельный перечень, а находятся в общем реестре медорганизаций. В перечень вошли офтальмологические клиники, компании медицинских экспертиз, исследований МРТ и МСКТ. Медучреждения находятся во Владимире, Муроме, Коврове, Покрове, Гусь-Хрустальном.

Ольга Ефимова, директор регионального фонда ОМС:

Не все негосударственные учреждения корректно работают в системе ОМС. Только три организации имеют прикрепленное население, то есть оказывают первичную медико-санитарную помощь, которая является основным критерием доступности предоставления медпомощи.

Остальные заявляются на дорогостоящие виды помощи. Это определенные операции, химиотерапия.

И плюс высокотехнологичная медицинская помощь.

На комитете по социальной политике Законодательного Собрания Владимирской области депутаты обсуждали бюджет фонда ОМС, за счет которого финансируется медпомощь для жителей региона. На 2020 год он составит 18 миллиардов рублей. Это больше нынешнего года, но все равно недостаточно. Как «Призыв» сообщал ранее, диабетикам не дают необходимое оборудование, онкобольным не хватает средств на лекарства. Эти вопросы и были затронуты на заседании. Частные клиники могли бы стать подспорьем для региональной медицины. Но проблема в низких тарифах.

Прием в первичном звене частных клиник фонд ОМС оценивает в 230-500 рублей.

Реальные же ставки в частных клиниках гораздо выше. Прием узкого специалиста стоит от 800 рублей. Тарифы для платных клиник утверждают в фонде ОМС. К примеру, медучреждениям за МРТ из регионального бюджета заплатят 3990 рублей, а напрямую от пациента они получат от 5000 рублей. Ольга Ефимова признает, что для частных клиник не привлекательны такие тарифы, поэтому их интерес к работе в системе ОМС не так велик. Спрос есть на высокотехнологичную помощь, где счет идет уже от 150 тысяч рублей. Депутаты комитета Заксобрания задали резонный вопрос: почему бы не повысить тарифы? Но ставки утверждают в пределах бюджета ОМС.

Казалось бы, в частных клиниках есть и квалифицированный медперсонал, и современное оборудование. Государственные организации имеют и дефицит кадров, и высокий износ техники. Частников не пугает приток пациентов, платили бы побольше. К сведению, в этом году в системе ОМС 42 негосударственные компании — на две больше, чем будет в 2020 году. За год выросла стоимость приема узких специалистов, подорожали анализы и обследования, а тарифы от фонда ОМС практически не изменились.

Анна Тумановская

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