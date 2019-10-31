Звезды джаза съедутся во Владимир

Владимир встречает «Джазовую провинцию» (6+). Один из самых ярких джазовых фестивалей России состоится в областном центре сегодня, 31 октября, в областной филармонии. Начало в 18.30. Любителей джаза и просто хорошей музыки ждёт новая встреча с удивительными музыкантами со всего мира, исполнителями, которые уже стали легендами.

В этом году в составе «джазового десанта» приедут звезды мировой величины: группа Sweet Meggs (США), дуэт Paul van Kemenade & Johannes Timmermans (Голландия), Mads Mathias & квартет Mads Kjølby Combo (Дания). Слушателям предстоит совершить увлекательное путешествие в стиле джаз по странам и континентам и отметить, как география и национальный темперамент влияют на стиль и характер исполнения.

Фестиваль «Джазовая провинция» — это единственный в своём роде проект, который колесит по городам и весям России. Таких передвижных музыкальных фестивалей, тем более джазовых, больше нет. Основатель и арт-директор фестиваля — знаменитый джазовый пианист, композитор, музыкант-просветитель и общественный деятель Леонид Винцкевич.

«Джазовая провинция» проводится уже более 20 лет. Владимир попал «в дорожную карту» фестиваля в 2005 году и за последующие годы стал значимым для культурной жизни города событием. Концепция этого международного проекта – сделать, пусть на один вечер, джазовой столицей страны тот или иной город.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирский театр драмы представил на суд зрителей новый премьерный спектакль «Праздник был!». Литературной основой его стали рассказы Василия Шукшина, 90-летний юбилей которого отмечается в этом году.

Ольга Ефремова

На заглавном фото группа Sweet Meggs

Фото предоставлено областной филармонией