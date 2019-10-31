Жителям десяти районов утвердили тарифы на мусор

Тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов определены для жителей 10 районов Владимирской области. С 1 декабря 2019 года платёж занесут в отдельную квитанцию и будут рассчитывать его с каждого проживающего, а не с квадратного метра жилой площади. Ставки серьёзно вырастут. К примеру, в Меленковском районе тариф увеличится сразу в два раза.

Эксперты регионального департамента цен и тарифов провели детальные расчеты расходов, представленных региональными операторами по двум территориальным зонам. Компания «Хартия» будет работать в Александровском, Киржачском, Кольчугинскиом, Петушинском, Собинском и Юрьев-Польском районах, а «ЭКО-Транс» — в городах Гусь-Хрустальный и Муром, а также Гусь-Хрустальном, Меленковском, Муромском и Селивановском районах.

Ольга Белова, зам. начальника отдела тарифов коммунального комплекса администрации области:

Расходы на приобретение контейнеров для накопления ТКО. Предприятие направило в орган регулирования приказ о проведении конкурса о выборе подрядной организации.

Контейнеры приедут во Владимирскую область. 500 единиц объемом 1,1 кубометр в сумме 5,5 миллионов рублей.

Тарифы обсуждались на заседании правления департамента цен и тарифов. Власти районов встревожились, что 500 контейнеров для такой большой зоны не хватит. Куда же мусор население будет складывать? Оказалось, что компания «Хартия» приобретет еще 1300 контейнеров и 200 бункеров для вывоза ТКО. Но эти расходы уже в тариф не вошли.

Регоператор «Хартия» заявила собственные расходы в сумме 500 миллионов рублей

Департамент цен и тарифов срезал часть расходов регоператора, уменьшив сумму на десятки миллионов рублей. В итоге тариф утвержден в размере 482,06 рубля за кубометр с учетом НДС. Жители многоквартирных домов в городах районов данной зоны будут платить 98 рублей с человека, жители частного сектора в городах — 102 рубля. В селах районов, которые будет обслуживать «Хартия»: 96 рублей с человека — в многоквартирных и 90 — в частных домах. Но эти тарифы утверждены только на декабрь. С января они могут измениться.



У регоператора «ЭКО-транс» все гораздо скромнее. Мусоровозы — хуже: старые, есть даже без коэффициента уплотнения. Контейнеры покупать собираются, но еще не заключили никакие договора. Эксперты департамента пока вдвое сократили расходы регоператора. В итоге утвержден тариф в размере 563,85 рубля с кубометра. В городе будут платить так: 115 рублей с человека — в многоквартирных, 120 — в частных. В селах: 112 рублей с человека — в МКД и 105 — в ИЖС.

Тариф пока не установлен в зона № 2, куда входят города Владимир, Ковров, Радужный, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы.

«Призыв» сообщал ранее, что мусорную реформу запустят с декабря 2019 года. Проблемы с утверждением регионального оператора есть во Владимире.