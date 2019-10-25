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Жителя Владимира могут оштрафовать за курение на балконе

Непотушенная сигарета привела к пожару

Житель областного центра может заплатить шраф за курение на балконе. Непотушенная сигарета привела к пожару в многоквартирном доме на улице Нижняя Дуброва. По официальной информации регионального управления МЧС, окурок, скорее всего, был брошен с верхнего этажа здания и упал на матрас. Инцидент произошел еще 22 октября. Теперь, если курильщика удастся найти, ему грозит административная ответственность. Виновник возгорания может лишиться от трех до пяти тысяч рублей.



Поправки к правилам противопожарного режима вступили в силу 1 октября. Теперь за курение на балконе, которое привело к возгоранию, могут выписать штраф. И прецеденты в стране уже были. Житель Ставропольского края заплатит четыре тысячи рублей за пожар, начавшийся из-за неаккуратного курения на балконе.

Однако материальная ответственность грозит не всем курильщикам. Расстаться с деньгами придется, если окурок приведет к возгоранию. Тогда человека привлекут к административной ответственности. В остальном, считают юристы, дымить на лоджии можно, но осторожно.

Примерно 15% пожаров в многоквартирных домах Владимирской области начинается с балконов.

Тлеющий бычок спровоцировал ЧП на улице Белоконской год назад. Непотушенная сигарета попала на балкон третьего этажа, скорее всего, сверху. Предполагается, что окурок выбросили соседи.

Действительно, бывает, что непогашенная сигарета провоцирует серьезный пожар, — пояснили «Призыву» в пресс-службе управления МЧС по Владимирской области. — Окурок залетает на незастекленный балкон, который обит легковоспламеняющимися материалами. Вот вам и пожар. А сколько на балконах хранится вещей! Люди сушат белье. Все это может вспыхнуть в один момент.

Кто на этот раз неудачно покурил на балконе, еще предстоит понять. На месте ЧП работали дознаватели. К счастью, огонь не распространился на соседние квартиры. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

Ранее «Призыв» сообщал, что постояльцы гостиницы эвакуировались из горящего здания. В комплексе, расположенном в деревне Сенинские Дворики Ковровского района, произошел пожар.

Полина Тарбеева

Фото: gorod-che.ru

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