Жителя Владимира могут оштрафовать за курение на балконе

Житель областного центра может заплатить шраф за курение на балконе. Непотушенная сигарета привела к пожару в многоквартирном доме на улице Нижняя Дуброва. По официальной информации регионального управления МЧС, окурок, скорее всего, был брошен с верхнего этажа здания и упал на матрас. Инцидент произошел еще 22 октября. Теперь, если курильщика удастся найти, ему грозит административная ответственность. Виновник возгорания может лишиться от трех до пяти тысяч рублей.





Поправки к правилам противопожарного режима вступили в силу 1 октября. Теперь за курение на балконе, которое привело к возгоранию, могут выписать штраф. И прецеденты в стране уже были. Житель Ставропольского края заплатит четыре тысячи рублей за пожар, начавшийся из-за неаккуратного курения на балконе.

Однако материальная ответственность грозит не всем курильщикам. Расстаться с деньгами придется, если окурок приведет к возгоранию. Тогда человека привлекут к административной ответственности. В остальном, считают юристы, дымить на лоджии можно, но осторожно.

Примерно 15% пожаров в многоквартирных домах Владимирской области начинается с балконов.

Тлеющий бычок спровоцировал ЧП на улице Белоконской год назад. Непотушенная сигарета попала на балкон третьего этажа, скорее всего, сверху. Предполагается, что окурок выбросили соседи.

— Действительно, бывает, что непогашенная сигарета провоцирует серьезный пожар, — пояснили «Призыву» в пресс-службе управления МЧС по Владимирской области. — Окурок залетает на незастекленный балкон, который обит легковоспламеняющимися материалами. Вот вам и пожар. А сколько на балконах хранится вещей! Люди сушат белье. Все это может вспыхнуть в один момент.

Кто на этот раз неудачно покурил на балконе, еще предстоит понять. На месте ЧП работали дознаватели. К счастью, огонь не распространился на соседние квартиры. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

Ранее «Призыв» сообщал, что постояльцы гостиницы эвакуировались из горящего здания. В комплексе, расположенном в деревне Сенинские Дворики Ковровского района, произошел пожар.

Полина Тарбеева

Фото: gorod-che.ru