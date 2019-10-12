Жительница Владимира вытащила водителя из горящего автомобиля

Жительница Владимира спасла пострадавшего в ДТП водителя. Женщина проезжала мимо и заметила автомобиль, который съехал в кювет и врезался в дерево. За рулем находился 25-летний мужчина. Он не мог самостоятельно выбраться из салона. Светлана Бутырева остановилась и вытащила человека за мгновение до того, как вспыхнул автомобиль.

Секундное промедление могло стоить водителю жизни.

На место ЧП была вызвана бригада медиков и спасатели. Пострадавшего водителя доставили в больницу скорой помощи. Сама Светлана Бутырева не пострадала. Сейчас уже можно сказать точно: женщина рисковала здоровьем. К счастью, она смогла вовремя сориентироваться и спасти человека. А вот от автомобиля ничего не осталось. Транспортное средство выгорело полностью.

Инцидент произошел 3 октября в Суздальском районе, но только сейчас он стал известен широкой общественности. За спасение человека Светлану Бутыреву планируют поощрить.

Ранее «Призыв» сообщал, что водитель автобуса Павел Дубровин помог сотрудникам «скорой помощи» принять роды у пассажирки. 37-летняя женщина, доехав до автовокзала Владимира из Гусь-Хрустального, не смогла покинуть салон. Роды начались прямо в автобусе.

Полина Тарбеева

Фото пресс-службы управления МЧС по Владимирской области