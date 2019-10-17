Жители Владимирской области выбрали народного участкового

Подведены итоги регионального этапа конкурса «Народный участковый-2019». Победителем стал участковый уполномоченный полиции отдела № 3 УМВД России по Владимиру, капитан полиции Артем Хрисанфов. Теперь он будет представлять Владимирскую область на заключительном этапе конкурса, который стартует 1 ноября.

За почетное звание в этом году сражались 17 сотрудников полиции.

В течение недели жители региона оставляли свои «лайки» за каждого из участников. В тройку лидеров также попали майор полиции, участковый уполномоченный из Судогодского района Татьяна Стародубцева и лейтенант полиции из Ковровского района Николай Бугаков, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Ежегодный всероссийский конкурс «Народный участковый» Министерство внутренних дел Российской Федерации проводит с 2000 года. В прошлом году лучшим во Владимирской области стал участковый уполномоченный полиции отдела № 3 УМВД России по Владимиру, капитан полиции Илья Рыжов.

Ранее «Призыв» рассказывал, что лучший участковый России живет в Александровском районе. Майор полиции Ольга Ёжикова стала героиней программы «Наши люди».

Ольга Ефремова

Фото: gazetauzao.ru