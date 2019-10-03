Жители Владимирской области стали чаще прикладываться к бутылке

Владимирцы чаще пьют и больше покупают алкоголя, от этого у производителей растут объемы продаж, а у региональных властей — доходы в казну. Вот такую прибавку в бюджет на днях распределяли депутаты Законодательного Собрания. Досталось даже бюджетникам на зарплаты. А все потому, что в казну поступило больше акцизов.

Так, на 1 сентября перечислено 632 миллиона рублей с акцизов на алкоголь выше 9%. За восемь месяцев это уже 66% от плана. Производители идут с опережением. Показатели по доходам от акцизов на пиво еще выше — 74% от плана уже сделали, а впереди еще 4 месяца. По официальным данным Росалкогольрегулирования, объемы продаж крепкого алкоголя в нашем регионе растут год от года. За два квартала этого года — 303 тысячи декалитра, плюсом 3 тысячи.

Во Владимирской области в розницу продают в 2-3 раза больше крепкого алкоголя, чем в Костромской, Липецкой, Ивановской, Орловской областях.

Региональные власти рост доходов приветствуют и поощряют. Темпы продаж спиртного и соответственно поступлений в бюджет от акцизов увеличиваются уже третий год. Как «Призыв» сообщал ранее, продажи алкоголя активно пошли вверх и на известном владимирском заводе.

Вместе с тем, по данным Центра разработки национальной алкогольной политики, смертность от отравления алкоголем за последние полгода выросла в России на 17,2%. С января по июнь 2019 года от отравления спиртным скончались 4 298 человек.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»