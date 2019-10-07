Житель Струнино второй раз попал под поезд

29-летний житель Александровского района умудрился второй раз в жизни попасть под поезд. Инцидент произошел днем 5 октября на переезде Александров — Струнино. Как пояснили «Призыву» в северном линейном управлении МВД России на транспорте, сегодня пострадавшего удалось допросить. Сам он плохо помнит момент столкновения, говорит, что шел вдоль железнодорожных путей в сторону пешеходного перехода. Мужчина признается, что был нетрезв и слушал музыку. Поэтому не среагировал на сигнал, который предупреждал о приближающемся составе. Машинист поезда применил экстренное торможение. Но было уже поздно.

— Пострадавший мужчина рассказал, что шел с калыма в другую часть города. Ему надо было перейти железнодорожные пути. Но сделать это он не успел, — прокомментировали ситуацию в северном линейном управления МВД России на транспорте. — Приближающийся поезд на скорости отбросил его воздушной волной. Он упал на щебенку и получил незначительные повреждения. У мужчины немного рассечена голова.

На место ЧП вызвали машину скорой помощи. Она доставила пострадавшего в местную больницу. Но у медиков мужчина решил не задерживаться, написал отказную и ушел домой.

Самое интересное, что 29-летнему жителю Струнино не привыкать попадать под поезд.

Три года назад мужчина уже испытал себя на прочность при встрече с железнодорожным составом. Тогда отделаться ссадинами не получилось. К жизни его вернули врачи. Пострадавший был доставлен в реанимацию, но сумел восстановиться. Однако это мужчину ничему не научило.

Ранее «Призыв» сообщал, что 13-летняя девочка получила травму на железной дороге. Подросток пыталась сфотографироваться на фоне приближающегося поезда. Но во время селфи ее отбросило воздушной волной от скоростного состава.

Полина Тарбеева

Фото: rostov.ru