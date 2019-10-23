Жертв перестройки предложено наделить льготами

Жертвы перестройки. Целое поколение россиян могут признать пострадавшим от гуманитарной и геополитической катастрофы, наступивших в результате преобразований 1980-х годов. С такой инициативой выступил один из госдумовских деятелей, работающий на ниве образования и науки. Депутат предложил наделить «восьмидесятников» льготами, в частности, по санаторно-курортному лечению. Автор «Бредешка» Николай Лившиц жертвой себя не считает, но с интересом отнёсся к очередному громкому почину.

Расшифровка программы:

Шутка не шутка, но есть предложение признать невинно пострадавшим целое поколение россиян. Тех, кто пережил 80-е годы прошлого века. Их, а точнее нас, могут объявить «жертвами перестройки». На полном серьёзе. Письмо с такой инициативой направил в Минтруда России не какой-нибудь чумачечий, а зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Об этом центральные СМИ написали. По мнению депутата, больше всего пострадали те, кому в то время, в 80-е, было от 25 до 45 лет. Они пережили гуманитарную и геополитическую катастрофу.

Я был чуть помладше, но перестройку помню хорошо. И, честно говоря, не могу заявить, что пострадал гуманитарно. То есть чтение прежде запрещённых книг, например, «Доктора Живаго» или замятинского «Мы», не нанесло удар по психике. И хорошие западные фильмы («чернуха» попёрла позже, в 90-е) — тоже не пошатнули здоровья и не убили морально. Но, возможно, такие люди есть, и их много — тех, кто, как Нина Андреева, не могли поступиться принципами, и жизнь для них утратила определённый смысл. С сочувствием к этому отношусь, однако не понимаю, как эту внутреннюю борьбу, переживания и мысли подвести под статус нуждающихся в льготах? А ведь именно это предлагает депутат.

Вообще, сама постановка вопроса — давайте осудим время — нелепа. Это уход в сторону. Время — это абстракция, мы наполняем его поступками и смыслом. Если есть жертвы, есть и палачи. Хотите докопаться до сути — называйте имена, исследуйте действия. Иначе получится как в 50-е при реабилитансе: отсидел — не виноват, сажал — не виноват. Эпоха такая!

Что конкретно не устраивает в перестройке? Легализация кооперативов, семейный подряд, антиалкогольная кампания, Познер с телемостами? Ну это ж надо назвать, иначе Познер будет такой же жертвой перестройки, как мелкий партийный клерк, а это неправда.

Вообще, в любое время, в любой стране и в каждом поколении есть свои выгодоприобретатели и те, кто наоборот. Есть свои Прохоровы и Дерипаски, свои тихие конформисты вроде меня, свои непримиримые борцы или те, у кого опустились руки. А нас всех хотят на одну доску: невинные страдальцы, заложники горбачёвской эпохи, терпилы 80-х. Помните, раньше панно на Гагарина было «Прорабы перестройки», а будет — «Терпилы перестройки» над «Макдоналдсом». Нет, это ерунда и шумовая завеса. Любые действия государства, нанёсшие ущерб людям, имеют лица, фамилии, имена, должности, а зачастую и номера документов. Жертвы ведь не абстрактные, верно? И директивы из-под пера администратора, судебные приговоры — это не форс-мажор: не стихия, не наводнение, не ураган.

И вообще отношения государства и гражданина, если речь идёт о насилии и несправедливости, не должны ограничиваться временными рамками. Это же не облигации по займам: сегодня гасим 70-й год, признаём жертвами родившихся в 70-м… Так что спасибо, конечно, за такую заботу со стороны депутата Чернышова, но как человек, не до конца прочувствовавший гуманитарную катастрофу, я поведу себя скромно: лучше обратите внимание на тех, кто уже официально признан пострадавшими.

В посёлке Золотково Гусь-Хрустального района семья Михайловых есть, мать там — жертва сталинских репрессий. Хотят положенное жильё получить, уже дошли до Конституционного суда, вчера первое рассмотрение было. Вот им как-нибудь пособите. Десятки лет ждут. И до перестройки, и после. Уж все катастрофы пережили, а всё без угла. Ну сколько можно?!

Фото: culture.ru