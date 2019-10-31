Женский монастырь в Юрьев-Польском выселяет соседей

С территории Петропавловского женского монастыря в Юрьев-Польском вывезли сельхозтехнику индустриально-гуманитарного колледжа, который прежде работал на этом месте. В «наследство» от учебного заведения остались несколько цистерн с мазутом. Их, видимо, заберут позже. Студенты ещё нарушают покой обители — в учебном корпусе, стоящем на монастырской земле, обучаются 150 человек. Но постепенно здесь останутся только монахини. Сейчас идёт процесс разграничения собственности, и в нём поучаствовали даже чиновники обладминистрации: на днях они побывали в монастыре.

Специалисты департамента имущественных и земельных отношений отнесли к числу монастырских объектов Петропавловскую церковь и колокольню, а также Успенский и Вознесенский храмы. Всё это постройки XVIII-XIX веков.

Уже несколько лет монахини Петропавловского женского монастыря просят властей передать им все объекты, находящиеся на территории обители. Включая здания педагогического колледжа, студенческое общежитие и другие строения суза: мастерские, гаражи и т.д. Причём всё это не исконное достояние монастыря, а то, что было построено при советской власти на месте разрушенных культовых строений. Процесс выселения соседей у монахинь идёт туго. Но помимо духовной сферы есть и сугубо мирская: власти пока не в состоянии быстро решить вопрос с перемещением студентов.

— На территории, которую занимал колледж, есть автодом. Детям нужно заниматься, а значит, мы вынуждены будем соседствовать с монастырём. Конечно, матушке это не нравится. Но нам же где-то надо обучать будущих трактористов, — сообщила «Призыву» Елена Кудряшова, директор Юрьев-Польского индустриально-гуманитарного колледжа. — Профессия тракториста в районе востребованная. Ребята получают права категории «С» и устраиваются на подработку уже во время учебы. Пока открытого противостояния между обителью и учебным учреждением нет — стороны учитывают интересы друг друга. Кроме того, разделение во многом — процесс от посторонних глаз закрытый, бюрократический, связанный с оформлением документов. Сейчас идёт межеванию земли. Но вопрос, куда съезжать студентам, всё равно встанет, он не решён. Свободных площадей в городе нет. А метраж под мастерские нужен значительный. И общежитие нужно найти и обустроить.

Ещё один спорный объект на территории монастыря — административное здание сельхозуправления. В нём находятся также почта, банк, редакция газеты «Весник-Ополье», следственный отдел и прокуратура. Многие участки в охранной зоне уже стоят на кадастровом учёте, и права на них зарегистрированы. — Когда разграничили территорию монастыря, она фактически легла на множество современных земельных участков, которые сейчас в эксплуатации находятся, — поясняют в районной администрации. — Сейчас только один способ предусмотренный законом — это выкуп. Просто так взять и отдать государственную или муниципальную собственность — это значит совершить преступление. Видимо, в перспективе монастырь готов пойти и на выкуп, раз упорно претендует на всю территорию обители.

Территориальные претензии монахинь нашли понимание у чиновников областной администрации

— 29 октября состоялось заседание по нашему вопросу. Сейчас стоит вопрос с регистрацией охранной зоны, монастырских границ. Нас поддержал представитель ДИЗО. Городские власти теперь не знают, что делать с коммуникациями, проходящими по нашей территории. Мы готовы их оставить в качестве обременения, — сказала «Призыву» настоятельница монастыря игуменья Серафима (Ващинская).

Городские власти также всерьёз не рассматривают перспективу переносить коммунальные сети с территории монастыря. Это дорого да и в целом нецелесообразно. — Там много коммуникаций, причём недавно отремонтированных, в том числе есть тепловые сети, которые в очень хорошем состоянии. Просто взять их переложить в другое место бессмысленно. Тем более они находятся под землей и на архитектурный облик монастыря никак не влияют — уверен Анатолий Трофимов, начальник управления архитектуры и градостроительства МО Юрьев-Польский район. Монахини мечтают воссоздать исторический ансамбль Петропавловского монастыря. А в муниципальных зданиях открыть свои церковные объекты. Сёстры уверены, что обязательно найдутся люди, которые помогут оплатить реставрационные работы. Тогда сюда можно будет привозить и паломников, и туристов. — Мы всё делаем в рамках закона. Это не мои личные претензии, — подчеркивает настоятельница. — Исторически эта территория принадлежит церкви. Важно сохранить традиции, монастырский дух сестёр, которые здесь жили. Прежде здесь была богадельня, приют для девочек и двухгодичная школа. Поэтому мы просим, чтобы нам освободили здание колледжа, и мы сможем сделать училище, чтобы здесь сочеталось и духовное и светское образование, — считает игуменья Серафима.

Большая ясность в истории с монастырём, видимо, наступит в следующем году, когда пройдёт часть бюрократических процедур, связанных с оформлением монастырской недвижимости. «Призыв» будет следить за развитием событий. Татьяна Данилова

Фото Петропавловского женского монастыря