Женский монастырь в Юрьев-Польском выселяет соседей

Специалисты департамента имущественных и земельных отношений отнесли к числу монастырских объектов Петропавловскую церковь и колокольню, а также Успенский и Вознесенский храмы. Всё это постройки XVIII-XIX веков.
— На территории, которую занимал колледж, есть автодом. Детям нужно заниматься, а значит, мы вынуждены будем соседствовать с монастырём. Конечно, матушке это не нравится. Но нам же где-то надо обучать будущих трактористов, — сообщила «Призыву» Елена Кудряшова, директор Юрьев-Польского индустриально-гуманитарного колледжа. — Профессия тракториста в районе востребованная. Ребята получают права категории «С» и устраиваются на подработку уже во время учебы.
Пока открытого противостояния между обителью и учебным учреждением нет — стороны учитывают интересы друг друга. Кроме того, разделение во многом — процесс от посторонних глаз закрытый, бюрократический, связанный с оформлением документов. Сейчас идёт межеванию земли. Но вопрос, куда съезжать студентам, всё равно встанет, он не решён. Свободных площадей в городе нет. А метраж под мастерские нужен значительный. И общежитие нужно найти и обустроить.
Ещё один спорный объект на территории монастыря — административное здание сельхозуправления. В нём находятся также почта, банк, редакция газеты «Весник-Ополье», следственный отдел и прокуратура. Многие участки в охранной зоне уже стоят на кадастровом учёте, и права на них зарегистрированы.
— Когда разграничили территорию монастыря, она фактически легла на множество современных земельных участков, которые сейчас в эксплуатации находятся, — поясняют в районной администрации. — Сейчас только один способ предусмотренный законом — это выкуп. Просто так взять и отдать государственную или муниципальную собственность — это значит совершить преступление.
Видимо, в перспективе монастырь готов пойти и на выкуп, раз упорно претендует на всю территорию обители.
Территориальные претензии монахинь нашли понимание у чиновников областной администрации
— 29 октября состоялось заседание по нашему вопросу. Сейчас стоит вопрос с регистрацией охранной зоны, монастырских границ. Нас поддержал представитель ДИЗО. Городские власти теперь не знают, что делать с коммуникациями, проходящими по нашей территории. Мы готовы их оставить в качестве обременения, — сказала «Призыву» настоятельница монастыря игуменья Серафима (Ващинская).
Городские власти также всерьёз не рассматривают перспективу переносить коммунальные сети с территории монастыря. Это дорого да и в целом нецелесообразно.
— Там много коммуникаций, причём недавно отремонтированных, в том числе есть тепловые сети, которые в очень хорошем состоянии. Просто взять их переложить в другое место бессмысленно. Тем более они находятся под землей и на архитектурный облик монастыря никак не влияют — уверен Анатолий Трофимов, начальник управления архитектуры и градостроительства МО Юрьев-Польский район.
Монахини мечтают воссоздать исторический ансамбль Петропавловского монастыря. А в муниципальных зданиях открыть свои церковные объекты. Сёстры уверены, что обязательно найдутся люди, которые помогут оплатить реставрационные работы. Тогда сюда можно будет привозить и паломников, и туристов.
— Мы всё делаем в рамках закона. Это не мои личные претензии, — подчеркивает настоятельница. — Исторически эта территория принадлежит церкви. Важно сохранить традиции, монастырский дух сестёр, которые здесь жили. Прежде здесь была богадельня, приют для девочек и двухгодичная школа. Поэтому мы просим, чтобы нам освободили здание колледжа, и мы сможем сделать училище, чтобы здесь сочеталось и духовное и светское образование, — считает игуменья Серафима.
Большая ясность в истории с монастырём, видимо, наступит в следующем году, когда пройдёт часть бюрократических процедур, связанных с оформлением монастырской недвижимости. «Призыв» будет следить за развитием событий.
Татьяна Данилова
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