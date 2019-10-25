Женщину, спасшую пострадавшего в ДТП водителя, наградили

Жительницу Суздальского района, которая спасла незнакомого водителя из горящего автомобиля, наградили за смелость. Почетную грамоту Светлане Бутыреву вручили в главном управлении МЧС России по Владимирской области. Представители ведомства поблагодарили ее за решительные действия и активную жизненную позицию. Мама двоих детей не стушевалась, когда заметила, что что-то горит на дороге. По пути из детского сада остановилась на обочине и помогла вытащить человека из салона автомобиля, который врезался в дерево.

Светлана Бутырева:

Я заметила огонек горит, сначала издалека не поняла, что происходит.

Когда подъехала ближе, увидела, что автомобиль врезался в дерево.

Рядом стоял еще автомобиль и два парня.

Я подошла, спросила, что случилось.

Мне один из парней сказал, что в аварию попал его друг.

Спросила, вызвали «скорую» или нет. Оказалось, что нет.

Я вызвала. Перевернули его на спину, потому что он стонал от боли, говорил, что тазовая кость у него болит .

В это время смотрю, машина все больше и больше разгорается.

Мы его перенесли на другую сторону к моей машине

ДТП произошло 3 октября в Суздальском районе. За рулем попавшего в аварию автомобиля находился 25-летний мужчина. С места ЧП его увезла бригада медиков. Водителя доставили в больницу скорой помощи. Сама Светлана Бутырева не пострадала.

Светлана говорит, что героем себя не считает. Остановиться она решила по зову сердца, когда поняла, что нужна ее помощь. Кроме того, в жизни Светланы уже был случай, когда она спасла жизнь. Подростками заметили пожар в доме пожилых людей, разбили окно, разбудили бабушку и дедушку и помогли выйти им наружу.

Светлана Бутырева получила почетную грамоту от МЧС.

Сейчас Светлана работает начальником отдела маркетинга. Хотя в детстве мечтала стать хирургом. Может быть поэтому в момент аварии не испугалась вида крови. После смелого поступка женщину спрашивают, не готова ли она примерить на себя форму спасателей. Пока, говорит, что нет.

Ранее «Призыв» сообщал, что полицейские спасли заблудившуюся на болотах женщину. Стражи порядка оперативно отреагировали на сигнал ее сына.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»

Видео пресс-службы регионального управления МЧС