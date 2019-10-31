Жалоба ООО «ЮВЕНТ КОМПАНИ» на положения аукционной документации признана обоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «ЮВЕНТ КОМПАНИ» на положения документации об электронном аукционе на право заключить контракт на поставку комплектов расходного материала для отделения гемодиализа для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Гусь-Хрустальная городская больница».

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с нарушением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в частности противоречит разъяснениям ФАС России № АК/14239 от 18.04.2011г., которые носят обязательный характер для территориальных органов ФАС России (по позициям коэффициенту ультрафильтрации, объем заполнения).

Изучив представленные в материалы дела документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «ЮВЕНТ КОМПАНИ» обоснованной.