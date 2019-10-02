Жалоба ООО «Верта» на действия Заказчика признана необоснованной

В управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области поступила жалоба ООО «Верта» на неправомерные действия Заказчика (ГУП «ДСУ-3»), выразившиеся в необоснованном принятии решений о проведении закупок способом: закупки у единственного поставщика.

Процедура осуществляется в рамках Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

По мнению заявителя, им были выполнены все условия участия в закупке для заключения с ним договора на поставку битума.

Жалоба была рассмотрена антимонопольным органом в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции».

По правилам статьи 18.1 Закона о защите конкуренции действия (бездействия) организатора закупки могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, права или законные интересы которых могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения закупки.

Рассмотрев жалобу ООО «Верта» на действия Заказчика при проведении закупки у единственного поставщика по существу, Комиссия Владимирского УФАС России признало её необоснованной.

«Владимирское УФАС России»