Жалоба ООО «Стройресурс» на положения документации признана частично обоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «СТРОЙРЕСУРС» на положения документации об электронном аукционе на право заключить контракт на выполнение работ по объекту: “Строительство летнего павильона на 20 детей в оздоровительном лагере по адресу: д. Коленово Юрьев-Польского района Владимирской области”.

Заявитель полагает, что документация данного электронного аукциона содержит нарушения Закона о контрактной системе в сфере закупок, в частности нарушение положений части 4 статьи 65, части 3, части 8.1 статьи 96.

Изучив материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Стройресурс» на положения документации частично обоснованной (в части нарушения требований статьи 65 Закона о контрактной системе).

Вместе с тем, рассмотрев материалы дела, проанализировав положения Закона о контрактной системе в сфере закупок и положения действующего законодательства, Комиссия Владимирского УФАС установила, что выявленное в ходе рассмотрения дела нарушение не повлияло на результаты определения поставщика, а также пришла к выводу о нецелесообразности выдачи заказчику предписания.

«Владимирское УФАС России»