Жалоба ООО «СТРОЙ-МАСТЕР» признана частично обоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «СТРОЙ-МАСТЕР» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на право заключить контракт на выполнение работ по строительству объекта «Административное здание по адресу: г.Владимир, ул. Михайловская, д. 47» для нужд Владимирской области.

Заявитель в своей жалобе указал, что аукционная комиссия неправомерно признала его заявку несоответствующей, а заявку ООО «МОНОСТРОЙ» соответствующей требованиям аукционной документации.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя вторые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно приняла решение о несоответствии заявки ООО «СТРОЙ-МАСТЕР» на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям указанным в протоколе подведения итогов электронного аукциона, однако заявка ООО «МОНОСТРОЙ» неправомерно была признана соответствующей требованиям аукционной документации.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «СТРОЙ-МАСТЕР» частично обоснованной.

В силу изложенного, в отношении аукционной комиссии, оператора электронной торговой площадки выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.