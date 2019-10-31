Жалоба ООО «Строительная Компания Крепость» на положения аукционной документации признана частично обоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Строительная Компания Крепость» на положения документации об электронном аукционе на право заключить государственный контракт на выполнение работ по капитальному строительству фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) с. Чеково для нужд ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ».

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с нарушением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в частности в проекте контракта отсутствует требование в соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства РФ № 1042, а также отсутствует положение, предусмотренное пунктом 9 части 1 статьи 95 3акона о контрактной системе в сфере закупок о возможности изменения условий такого контракта, заказчик неправомерно включил в проект контракт обязанность, предусмотренную частью 23 статьи 34 Закона о контрактной системе в сфере закупок и Постановлением Правительства РФ № 775.

Изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Строительная Компания Крепость» по доводам, изложенным в ней, частично обоснованной (в части отсутствия в проекте контракта информации о штрафах, предусмотренных п. 5 Правил определения размера штрафа).