18+

Жалоба ООО «Стикс» на положения аукционной документации признана необоснованной

Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Стикс» на  положения документации при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству объекта амбулатории в д. Кипрево Киржачского района по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение) д. Кипрево для нужд ГБУЗ ВО «Киржачская РБ».

По мнению заявителя,   документация рассматриваемого электронного аукциона не соответствует положениям Закона о контрактной системе в сфере закупок, а ее положения ограничивает участников закупки

При рассмотрении жалобы представитель уполномоченного органа возразил относительно существа   жалобы.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы  ООО «Стикс»   необоснованной.

 

«Владимирское УФАС России»

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение