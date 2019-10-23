Жалоба ООО «Система» (г.Владимир) на действия аукционной комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Система» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку средств вычислительной техники в 2019 году для нужд департамента здравоохранения администрации Владимирской области.

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в электронном аукционе заявке ООО «Система» по причине несоответствия требованиям аукционной документации по показателю «Максимальный размер диагонали», «Минимальный размер диагонали».

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Система» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.