Жалоба ООО «Сила чистоты» на действия комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Сила чистоты», на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку товаров хозяйственных (бытовая химия) для нужд ГБУЗ ВО «АРБ».

ООО «Сила чистоты» в жалобе указало, что его заявка была отклонена аукционной комиссией и признана несоответствующей требованиям.

С данным фактом заявитель не согласен, считая, что в заявке был указан конкретный вид упаковки, соответствующий требованию, указанному в техническом задании.

Изучив материалы дела, заслушав мнение представителя уполномоченного органа, представителя заказчика, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Сила чистоты» необоснованной.

Вместе с тем, по результатам проведения внеплановой проверки, Комиссией Владимирского УФАС России выявлены нарушения статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Таким образом, рассматриваемая аукционная документация требует внесения соответствующих изменений в целях устранения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.