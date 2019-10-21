Жалоба ООО «Шанс» на положение документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Шанс» на действия комиссии по проведению электронного аукциона на оказание услуги по капитальному ремонту бульдозера Т-130 МГ-1 гос. номер 33 ВС 6467для нужд МКУ «Центр управления городскими дорогами».

В своей жалобе заявитель указывает, что заказчик установил в документации конкретные товары, которые нужно поставить, без указания минимальных и максимальных значений. В составе заявки участником было дано согласие о поставке именно того товара, который указан в документации. На основании чего Заказчик решил, что заявка заявителя не соответствует требованиям законодательства. ООО «Шанс» считает, что данные действия неправомерны.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Шанс» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.