Жалоба ООО «Новая Линия» на положения аукционной документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Новая Линия» на положения документации об электронном аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по «Строительству блочно-модульной котельной по адресу: г. Киржач, ул. Свобода, д. 2Б» для нужд города Киржач Киржачского района Владимирской области.

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с нарушением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в частности не установлен перечень работ, который подрядчик должен выполнить самостоятельно, отсутствует график оплаты выполненных по контракту работ и график выполнения строительно-монтажных работ.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Новая Линия» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.