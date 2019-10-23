Жалоба ООО «Мегаполис» рассмотрена, решение принято

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Мегаполис» на действие комиссии при проведении электронного аукциона на право заключить гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на выполнение работ по строительству объекта «ФАП в д. М. Санчур по адресу: Меленковский район д. М. Санчур ГБУЗ ВО «Меленковская ЦРБ» для нужд ГБУЗВО «Меленковская ЦРБ».

Заявителем обжаловалось отклонение второй части его аукционной заявки от участия в закупке по основаниям, указанным в протоколе подведения итогов от 26.09.2019г.

Комиссия Владимирского УФАС пришла к выводу, о неправомерности признания второй части заявки Заявителя несоответствующей требованиям документации об Аукционе и нарушении аукционной комиссией Уполномоченного органа части 7 статьи 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Жалоба ООО «Мегаполис» признана по доводам, изложенным в ней, обоснованной, аукционной комиссии, оператору электронной торговой площадки выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.