Жалоба ООО «Медика-Профи» (г.Владимир) на действия заказчика признана обоснованной, заказчику выдано предписание

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Медика-Профи» на действия заказчика при проведении электронного аукциона на закупку стоматологических расходных материалов для нужд ГБУЗ ВО «Вязниковская районная больница».

По мнению заявителя, заказчик неправомерно направил для подписания контракт победителю указанного электронного аукциона ООО «Медика-Профи» со спецификацией отличной от заявленной ООО «Медика-Профи» в составе его аукционной заявки.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Медика-Профи» по доводам, изложенным в ней, обоснованной. Кроме того, в результате внеплановой проверки, Комиссией установлено, что в аукционной документации содержатся разночтения относительно единиц измерения поставляемого товара. В силу изложенного, заказчику выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

«Владимирское УФАС России»