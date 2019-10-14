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Жалоба ООО «МебельТоргСервис» на действия комиссии признана необоснованной

Комиссия  Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «МебельТоргСервис»  на действия комиссии при проведении электронного аукциона поставку мебели.

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно приняла решение о несоответствии его заявки требованиям документации, так как им в составе второй части заявки были представлены необходимые сертификаты о происхождении товара по форме СТ-1.

Представитель уполномоченного органа и представитель заказчика возразили по существу.

Изучив материалы дела, заслушав мнение представителя уполномоченного органа, представителя заказчика,  Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «МебельТоргСервис»  необоснованной.

 

«Владимирское УФАС России»

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