Жалоба ООО «ЛАБМЕД» на действия комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «ЛАБМЕД», на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку реактивов для экспресс подразделения КДЛ для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно признала вторую часть заявки ООО «ЛАБМЕД» на участие в указанном электронном аукционе не соответствующей требованиям аукционной документации и законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Изучив материалы дела, заслушав мнение представителя уполномоченного органа, представителя заказчика, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «ЛАБМЕД» необоснованной.